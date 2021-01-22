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Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено под Борисовом

23.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в лесу возле Борисова, сообщил Следственный комитет в пятницу.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Тело было найдено днем 22 января. При осмотре на нем были выявлены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Известно, что погибшему было 39 лет.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему", - говорится в сообщении.

Ведется поиск лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В настоящий момент на месте работают следователи, ведется поиск лиц, которые были причастны к убийству.
 
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