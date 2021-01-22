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Пьяный таксист в Бресте заехал на тротуар и уснул за рулем – видео
23.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудников Госавтоинспекции на улицу Красногвардейскую вызвал местный житель: он рассказал, что машина такси оказалась на тротуаре, а ее водителю, возможно, нужна помощь. На место оперативно прибыли наряд ГАИ и скорая.
Однако затем выяснилось, что таксист совершенно пьян, а из машины он не выходит, потому что спит. В результате освидетельствования у него выявили 3,2 промилле.
На мужчину составили протокол, а его машина была доставлена на штрафную стоянку.
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Нетрезвый водитель такси заехал на тротуар в Бресте и уснул прямо за рулем. Смотрите на видео кадры, снятые инспекторами ГАИ.
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