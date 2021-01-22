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Протесты снова начались в Варшаве
23.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Акции протеста с новой силой вспыхнули в столице Польши – на улицы Варшавы вышли женщины, выступающие против запрета абортов, а также фермеры, преприниматели и антифашисты, передает Polskie Radio 24.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Нынешнюю акцию митингующие назвали "Открытие сезона", но она быстро закончилась: митингующих разогнали силы правопорядка, были задержания.
Полицейские перекрыли дорогу демонстрантам на одной из улиц. Последние стали бросать в силовиков камни и снежки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
"Один из полицейских получил травму головы. Его доставили в больницу. Полицейские отреагировали решительно. В ходе операций арестовали несколько человек, в том числе за нападения на сотрудников полиции", – заявили в полиции Варшавы.
Причина протестов в Польше
Конституционный суд Польши 22 октября решил ужесточить запреты на аборт. И признал незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. В итоге аборты разрешили только в двух случаях: если беременность угрожает здоровью матери, либо если ребенок зачат в результате изнасилования.
Решение Конституционного суда вызвало резкую критику в польском обществе. В итоге по стране прокатилась волна уличных акций, наиболее массовые состоялись в Варшаве.
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После митинга у Сейма участники протестной акции пошли по улицам города, но дорогу им перекрыла полиция, из-за чего начались столкновения.
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