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Протесты снова начались в Варшаве

23.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Акции протеста с новой силой вспыхнули в столице Польши – на улицы Варшавы вышли женщины, выступающие против запрета абортов, а также фермеры, преприниматели и антифашисты, передает Polskie Radio 24.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Мое тело – мое дело": в Польше снова протестовали женщины

Нынешнюю акцию митингующие назвали "Открытие сезона", но она быстро закончилась: митингующих разогнали силы правопорядка, были задержания.

Полицейские перекрыли дорогу демонстрантам на одной из улиц. Последние стали бросать в силовиков камни и снежки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

"Один из полицейских получил травму головы. Его доставили в больницу. Полицейские отреагировали решительно. В ходе операций арестовали несколько человек, в том числе за нападения на сотрудников полиции", – заявили в полиции Варшавы.

Причина протестов в Польше

Конституционный суд Польши 22 октября решил ужесточить запреты на аборт. И признал незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. В итоге аборты разрешили только в двух случаях: если беременность угрожает здоровью матери, либо если ребенок зачат в результате изнасилования.

Решение Конституционного суда вызвало резкую критику в польском обществе. В итоге по стране прокатилась волна уличных акций, наиболее массовые состоялись в Варшаве.

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Теги: Минск
 
 
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После митинга у Сейма участники протестной акции пошли по улицам города, но дорогу им перекрыла полиция, из-за чего начались столкновения.
 
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