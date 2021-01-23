Прорвало: где за последнюю неделю в Беларуси были аварии на теплотрассах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эстафета отключений жилых домов, детсадов, школ и административных зданий от теплоснабжения в Беларуси началась еще на прошлой неделе с приходом в республику сильных морозов.

Минск: Дражня

Одними из первых без тепла и горячей воды остались жители минской Дражни, авария случилась на улице Солтыса в ночь с 11 на 12 января. ЧП затронуло 9 многоквартирных жилых домов и 5 административных зданий. На столичной ТЭЦ-3 резко увеличилась подпитка тепловой сети, объяснил тогда причину коммунальной аварии официальный представитель "Минскэнерго" Михаил Юдин. Всю ночь работники теплосетей восстанавливали теплоснабжение, и к 09:20 потребителей "запитали" к сети.

Тогда же из-за резкого похолодания коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы.

Солигорск

В тот же день, 12 января, у жителей 3 многоквартирных домов в Солигорске пропало тепло : произошел порыв на теплотрассе. Без отопления люди оставались до 17.00. Но то было лишь начало.

Спустя несколько дней, 16 января, в городе калийщиков случилась очередная авария на теплотрассе в районе вокзала, на этот раз без тепла осталось полгорода – 92 многоэтажки, 5 детсадов, одна школа, 3 административных зданий и 2 магазина. Горячий фонтан бил из прорванной тепломагистрали так высоко, что его могли видеть далеко за вокзалом. Случилось все ночью, так что рабочим, которые ликвидировали порыв, пришлось работать в 20-градусный мороз.

Тепло в некоторых домах появилось к обеду 16 января, в других – только к вечеру 18 января.

Дзержинск

Прорыв теплотрассы в Дзержинске произошел 13 января, без отопления более 10 часов были 24 многоквартирных дома, детский сад и лицей.

Витебск

В Витебске в тот же день авария на теплотрассе оставила без тепла 39 многоквартирных домов, поликлинику, 2 детсада, общежитие и колледж. Теплоснабжение в условиях морозной погоды коммунальщики восстановили спустя несколько часов.

Минск: Новая Боровая

Проблемы с подачей тепла в жилые дома на прошлой неделе ощутили и жители микрорайона Новая Боровая, которые оставались без отопления два раза за три дня. Причиной тому стала авария в котельной. ЧП устранили в течение дня – и 14, и 16 января.

Борисов и район

В Борисовском районе 18 января без тепла были 7 многоквартирных домов. Сломался один из котлов на транспортере подачи угля в котельной УП "Жилье" в агрогородке Большая Ухолода. Вскоре потребителей подключили к сети.

Коммунальный "сюрприз" 20 января ждал и жителей райцентра. Авария на теплотрассе случилась по улице Трусова. Теплоснабжения на несколько часов лишились 4 дома.

Минск: Степянка

В минском районе Степянка большое ЧП случилось в минувший понедельник – 18 января. На улице Карвата прорвало трубопровод, и дороги буквально залило кипятком . Густой пар парализовал движение. Батареи в некоторых домах остыли в считанные минуты. По этой сети отопление подают в 23 жилых дома и детский сад. Коммунальные службы экстренно отремонтировали трубопровод, было задействовано несколько бригад.

Подача тепла в дома и детсад была восстановлена.

Фаниполь

В Фаниполе 19 января из-за аварии на теплотрассе без тепла и горячей воды остались 65 многоквартирных домов, школа, гимназия, детский сад, поликлиника и дошкольный центр развития ребенка. На починку труб понадобилось более 12 часов.

Спустя два дня проблема повторилась, но уже с меньшими последствиями: на этот раз тепла не было в 5 жилых домах.

Орша

Авария на магистральном трубопроводе произошла вечером 21 января . Теплоснабжения лишилось полгорода: микрорайоны Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный и частично Жилпоселок льнокомбината. Над устранением последствий ЧП работал персонал местной ТЭЦ с привлечением спецтехники. Порыв устранили к 5 утра 22 января.

Минск: Малиновка

Самое крупное коммунальное ЧП за последнее время случилось в Минске 21 января . Из-за аварии на теплосетях в Московском районе столицы горячая вода и отопление пропали в 244 жилых домах, 28 садиках и 27 школах. Из-за этого занятия в школах отменили, в садах оставили только дежурные группы. На месте аварии, по словам очевидцев, из-под земли начала пробиваться вода, затем образовался фонтан. Как выяснилось позже, в сильфонном компенсаторе образовалась трещина, его заменили. На месте ЧП работали бригады сразу трех коммунальных предприятий.

Тепло жителям района дали под вечер 22 января.

Начальник сектора по работе со СМИ ГПО "Белэнерго" Александр Мальков рассказал Sputnik, что причиной аварий на теплотрассах в Орше и Минске стали резкие температурные перепады с морозов на плюс.

"По аварии в Московском районе: сильфонный компенсатор, который как раз и компенсирует температурные перепады и расширения трубопровода, повредился. Почему именно он повредился, определят в специальной лаборатории. Возможно, попал сторонний предмет", – констатировал представитель "Белэнерго".

Пресс-секретарь министерства ЖКХ Геннадий Акстилович в комментарии Sputnik сказал, что актуальной информации по количеству поврежденных теплотрасс в Беларуси за последнюю неделю нет.

"Большая часть в облисполкомах, в районах хранится. В настоящий момент серьезных отключений в стране нет. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме", – отметил Акстилович.