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Прорвало: где за последнюю неделю в Беларуси были аварии на теплотрассах
23.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эстафета отключений жилых домов, детсадов, школ и административных зданий от теплоснабжения в Беларуси началась еще на прошлой неделе с приходом в республику сильных морозов.
© Photo : РУП "Витебскэнерго"
Минск: Дражня
Одними из первых без тепла и горячей воды остались жители минской Дражни,
Тогда же из-за резкого похолодания коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы.
Солигорск
В тот же день, 12 января, у жителей 3 многоквартирных домов в Солигорске
Спустя несколько дней, 16 января, в городе калийщиков случилась очередная авария на теплотрассе в районе вокзала, на этот раз без тепла осталось полгорода – 92 многоэтажки, 5 детсадов, одна школа, 3 административных зданий и 2 магазина. Горячий фонтан бил из прорванной тепломагистрали так высоко, что его могли видеть далеко за вокзалом. Случилось все ночью, так что рабочим, которые ликвидировали порыв, пришлось работать в 20-градусный мороз.
Тепло в некоторых домах появилось к обеду 16 января, в других – только к вечеру 18 января.
Дзержинск
Прорыв теплотрассы в Дзержинске произошел 13 января, без отопления более 10 часов были 24 многоквартирных дома, детский сад и лицей.
Витебск
В Витебске в тот же день авария на теплотрассе оставила без тепла 39 многоквартирных домов, поликлинику, 2 детсада, общежитие и колледж. Теплоснабжение в условиях морозной погоды коммунальщики восстановили спустя несколько часов.
Минск: Новая Боровая
Проблемы с подачей тепла в жилые дома на прошлой неделе ощутили и жители микрорайона Новая Боровая, которые
© Photo : А-100 Девелопмент
Борисов и район
В Борисовском районе 18 января без тепла были 7 многоквартирных домов. Сломался один из котлов на транспортере подачи угля в котельной УП "Жилье" в агрогородке Большая Ухолода. Вскоре потребителей подключили к сети.
Коммунальный "сюрприз" 20 января ждал и жителей райцентра. Авария на теплотрассе случилась по улице Трусова. Теплоснабжения на несколько часов лишились 4 дома.
Минск: Степянка
В минском районе Степянка большое ЧП случилось в минувший понедельник – 18 января. На улице Карвата прорвало трубопровод, и дороги буквально
Подача тепла в дома и детсад была восстановлена.
Фаниполь
В Фаниполе 19 января из-за
Спустя два дня проблема повторилась, но уже с меньшими последствиями: на этот раз тепла не было в 5 жилых домах.
Орша
Авария на магистральном трубопроводе
Минск: Малиновка
Самое крупное коммунальное ЧП за последнее время
Тепло жителям района дали под вечер 22 января.
Начальник сектора по работе со СМИ ГПО "Белэнерго" Александр Мальков рассказал Sputnik, что причиной аварий на теплотрассах в Орше и Минске стали резкие температурные перепады с морозов на плюс.
"По аварии в Московском районе: сильфонный компенсатор, который как раз и компенсирует температурные перепады и расширения трубопровода, повредился. Почему именно он повредился, определят в специальной лаборатории. Возможно, попал сторонний предмет", – констатировал представитель "Белэнерго".
Пресс-секретарь министерства ЖКХ Геннадий Акстилович в комментарии Sputnik сказал, что актуальной информации по количеству поврежденных теплотрасс в Беларуси за последнюю неделю нет.
"Большая часть в облисполкомах, в районах хранится. В настоящий момент серьезных отключений в стране нет. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме", – отметил Акстилович.
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