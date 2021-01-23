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Украинец отрезал отцу нос, губы и гениталии, чтобы его успокоить
23.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Житель Николаевской области Украины избил своего отца, отрезал ему нос, губы и гениталии, чтобы успокоить родственника, сообщается на сайте Нацполиции региона.
Инцидент произошел 21 января. Между родственниками случился конфликт. Чтобы успокоить отца сын сначала избил его, а затем взял нож и отрезал ему нос, губы и половой орган. После этого он заковал пострадавшего в наручники.
Когда на место происшествия приехали полицейские, 36-летний мужчина начал стрелять в них. В результате трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они были госпитализированы. Чтобы задержать злоумышленника была объявлена спецоперация. После того как мужчину все же удалось задержать, правоохранители обнаружили внутри дома ловушки-растяжки на случай вторжения посторонних, а также обрез, боеприпасы, взрывчатые вещества и прибор ночного видения.
Во время допроса задержанный признался, что употребляет наркотики.
Теперь мужчине грозит пожизненное заключение за нанесение тяжких телесных повреждений и нападение на сотрудников правоохранительных органов.
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Когда на место происшествия приехали полиция, мужчина открыл огонь, ранив трех сотрудников.
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