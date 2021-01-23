Украинец отрезал отцу нос, губы и гениталии, чтобы его успокоить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Житель Николаевской области Украины избил своего отца, отрезал ему нос, губы и гениталии, чтобы успокоить родственника, сообщается на сайте Нацполиции региона.

Инцидент произошел 21 января. Между родственниками случился конфликт. Чтобы успокоить отца сын сначала избил его, а затем взял нож и отрезал ему нос, губы и половой орган. После этого он заковал пострадавшего в наручники.

Когда на место происшествия приехали полицейские, 36-летний мужчина начал стрелять в них. В результате трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они были госпитализированы. Чтобы задержать злоумышленника была объявлена спецоперация. После того как мужчину все же удалось задержать, правоохранители обнаружили внутри дома ловушки-растяжки на случай вторжения посторонних, а также обрез, боеприпасы, взрывчатые вещества и прибор ночного видения.

Во время допроса задержанный признался, что употребляет наркотики.

Теперь мужчине грозит пожизненное заключение за нанесение тяжких телесных повреждений и нападение на сотрудников правоохранительных органов.