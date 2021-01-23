|
В Борисове при пожаре погибли четыре человека: следователи проводят проверку
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Борисове в одном из домов произошел пожар. Там обнаружили тела четырех человек,
В СК сообщили, что сообщение о возгорании дома в Борисове поступило утром 23 января. Во время ликвидации пожара обнаружили тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются.
Причина пожара выясняется. По факту гибели людей Борисовский РОСК проводит проверку. Работу на месте координирует начальник УСК Андрей Лис.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Борисове в одном из домов произошел пожар. Там обнаружили тела четырех человек.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)