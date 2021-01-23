В Борисове при пожаре погибли четыре человека: следователи проводят проверку

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Борисове в одном из домов произошел пожар. Там обнаружили тела четырех человек, сообщает Следственный комитет.





В СК сообщили, что сообщение о возгорании дома в Борисове поступило утром 23 января. Во время ликвидации пожара обнаружили тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются.

Причина пожара выясняется. По факту гибели людей Борисовский РОСК проводит проверку. Работу на месте координирует начальник УСК Андрей Лис.