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В Борисове при пожаре погибли четыре человека: следователи проводят проверку

23.01.2021 13:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Борисове в одном из домов произошел пожар. Там обнаружили тела четырех человек, сообщает Следственный комитет.


В СК сообщили, что сообщение о возгорании дома в Борисове поступило утром 23 января. Во время ликвидации пожара обнаружили тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются.

Причина пожара выясняется. По факту гибели людей Борисовский РОСК проводит проверку. Работу на месте координирует начальник УСК Андрей Лис.

 
 
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Сегодня в Борисове в одном из домов произошел пожар. Там обнаружили тела четырех человек.
 
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