Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Лиде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. При пожаре в многоэтажке по улице Космонавтов в Лиде погибли три человека, сообщили в МЧС Беларуси в субботу.

Как стало известно, трагедия произошла 22 января в 19:10 в квартире девятиэтажного жилого дома. Спасатели на пожаре обнаружили троих погибших.

Ими оказались хозяин квартиры 1947 года рождения, его сын (1981), а также пенсионерка (1952), которая пришла в гости.

Причины возгорания и гибели сейчас устанавливаются.

Трагедия в Борисове

Как сообщила в субботу пресс-служба Следственного комитета Беларуси, утром 23 января горел дом в Борисове. Спасатели обнаружили тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, их действия координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис. Проводится осмотр места пожара, назначены экспертные исследования.

Предварительная причина пожара устанавливается. По факту гибели людей Борисовским РОСК проводится проверка.

Всего же за прошедшие сутки на пожарах в Беларуси погибли 14 человек, сейчас причины произошедшего устанавливаются.