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Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
23.01.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, информирует Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Минобороны Ирака.
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
Три ракеты были выпущены в ночь на субботу в направлении аэропорта. Два снаряда разорвались за пределами территории воздушной гавани, третий упал на жилой дом, что привело к незначительным повреждениям.
Инцидент не повлиял на график работы аэропорта - все рейсы выполняются штатно.
В минувший четверг, 21 января, в столице Ирака был совершен двойной теракт, жертвами которого стали 32 человека, пострадали 110. Ответственность за взрывы взяла террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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Международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становится целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок.
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