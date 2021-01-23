Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, информирует Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Минобороны Ирака.

Три ракеты были выпущены в ночь на субботу в направлении аэропорта. Два снаряда разорвались за пределами территории воздушной гавани, третий упал на жилой дом, что привело к незначительным повреждениям.

Инцидент не повлиял на график работы аэропорта - все рейсы выполняются штатно.

В минувший четверг, 21 января, в столице Ирака был совершен двойной теракт, жертвами которого стали 32 человека, пострадали 110. Ответственность за взрывы взяла террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).