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ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу

23.01.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. На акциях протеста в Минске задержаны около 100 человек, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в субботу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Несмотря на активные призывы Telegram-каналов несанкционированные акции протеста, которые проходят 23 января в Минске, немногочисленные. Как отметили в ГУВД, вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся.

В сообщении говорится, что это делается с целью сфотографироваться и в дальнейшем разместить кадры в интернет-источниках, "чтобы сформировать у общества масштабность протестного движения".

  • ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
    ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
    ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
    ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
    © Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, активисты задерживались (около 100 человек), в их отношении проводится проверка в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в ГУВД.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться на провокации и не  участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Акции протеста, которые начались после выборов президента Беларуси 9 августа, обычно проходят по воскресеньям. Ранее люди собирались на марши в центре города, но затем сменили тактику и начали устраивать акции в своих дворах.

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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на активные призывы Telegram-каналов, несанкционированные акции протеста, которые проходят 23 января в Минске, немногочисленные.
 
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