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ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
23.01.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. На акциях протеста в Минске задержаны около 100 человек, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в субботу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Несмотря на активные призывы Telegram-каналов несанкционированные акции протеста, которые проходят 23 января в Минске, немногочисленные. Как отметили в ГУВД, вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся.
В сообщении говорится, что это делается с целью сфотографироваться и в дальнейшем разместить кадры в интернет-источниках, "чтобы сформировать у общества масштабность протестного движения".
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© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске в субботу
"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, активисты задерживались (около 100 человек), в их отношении проводится проверка в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в ГУВД.
Правоохранители призывают граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.
Акции протеста, которые начались после выборов президента Беларуси 9 августа, обычно проходят по воскресеньям. Ранее люди собирались на марши в центре города, но затем сменили тактику и начали устраивать акции в своих дворах.
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Несмотря на активные призывы Telegram-каналов, несанкционированные акции протеста, которые проходят 23 января в Минске, немногочисленные.
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