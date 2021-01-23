Трагедия в Борисове - на пожаре погибли 4 человека

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей в Борисове. Там на пожаре нашли тела четырех человек. По данным СК, сообщение о возгорании дома в райцентре поступило сегодня утром. В ходе ликвидации ЧП были обнаружены погибшие, предположительно двое мужчин и двое женщин. Их личности устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Назначен ряд исследований. Предварительная причина пожара устанавливается. Работу на месте координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.