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Трагедия в Борисове - на пожаре погибли 4 человека

23.01.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей в Борисове. Там на пожаре нашли тела четырех человек. По данным СК, сообщение о возгорании дома в райцентре поступило сегодня утром. В ходе ликвидации ЧП были обнаружены погибшие, предположительно двое мужчин и двое женщин. Их личности устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Назначен ряд исследований. Предварительная причина пожара устанавливается. Работу на месте координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

 
 
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей в Борисове. Там на пожаре нашли тела четырех человек. По данным СК, сообщение о возгорании дома в...
 
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