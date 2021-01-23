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В Италии частично заблокировали TikTok после смертельного инцидента
24.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Итальянские власти запретили популярной соцсети использовать данные пользователей, информация о возрасте которых точно не известна, сообщило ведомство по защите персональных данных страны.
© AFP 2020 / Steve Jennings
Это произошло после смерти десятилетней девочки из Палермо, которая принимала участие в интернет-флешмобе. Black out challenge - по сути, призыв искусственно вызвать обморок.
Пользователи TikTok крепили на шее фиксатор - пояс или ремень - и пытались продержаться как можно дольше. Девочку госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.
По данным телеканала
Указание итальянских властей по сути равнозначно приказу о немедленной блокировке TikTok, сообщает
Запрет будет действовать до середины февраля. Кроме того, теперь пользователям TikTok предлагается отметить любого, кто участвует в челлендже, нажав на кнопку с надписью "сообщить".
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Десятилетняя девочка принимала участие в челлендже в соцсети, который привел к летальному исходу для ребенка.
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