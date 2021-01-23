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В Италии частично заблокировали TikTok после смертельного инцидента

24.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Итальянские власти запретили популярной соцсети использовать данные пользователей, информация о возрасте которых точно не известна, сообщило ведомство по защите персональных данных страны.

© AFP 2020 / Steve Jennings
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Это произошло после смерти десятилетней девочки из Палермо, которая принимала участие в интернет-флешмобе. Black out challenge - по сути, призыв искусственно вызвать обморок.

Пользователи TikTok крепили на шее фиксатор - пояс или ремень - и пытались продержаться как можно дольше. Девочку госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

По данным телеканала Rainews24, родители приняли решение пожертвовать органы ребенка, чтобы спасти четырех детей.

Указание итальянских властей по сути равнозначно приказу о немедленной блокировке TikTok, сообщает Repubblica. В соцсети на данный момент нет инструментов для идентификации личности и ее возраста. Поэтому TikTok не сможет работать в стране, так как нарушит тем самым распоряжение ведомства.

Запрет будет действовать до середины февраля. Кроме того, теперь пользователям TikTok предлагается отметить любого, кто участвует в челлендже, нажав на кнопку с надписью "сообщить".

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Теги: Минск
 
 
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Десятилетняя девочка принимала участие в челлендже в соцсети, который привел к летальному исходу для ребенка.
 
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