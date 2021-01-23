В Италии частично заблокировали TikTok после смертельного инцидента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Итальянские власти запретили популярной соцсети использовать данные пользователей, информация о возрасте которых точно не известна, сообщило ведомство по защите персональных данных страны.

Это произошло после смерти десятилетней девочки из Палермо, которая принимала участие в интернет-флешмобе. Black out challenge - по сути, призыв искусственно вызвать обморок.

Пользователи TikTok крепили на шее фиксатор - пояс или ремень - и пытались продержаться как можно дольше. Девочку госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

По данным телеканала Rainews24 , родители приняли решение пожертвовать органы ребенка, чтобы спасти четырех детей.

Указание итальянских властей по сути равнозначно приказу о немедленной блокировке TikTok, сообщает Repubblica . В соцсети на данный момент нет инструментов для идентификации личности и ее возраста. Поэтому TikTok не сможет работать в стране, так как нарушит тем самым распоряжение ведомства.

Запрет будет действовать до середины февраля. Кроме того, теперь пользователям TikTok предлагается отметить любого, кто участвует в челлендже, нажав на кнопку с надписью "сообщить".

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