Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей до 9 марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв - Sputnik. Фигуранту уголовного дела о призывах к смене власти, члену президиума Координационного совета юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 марта, сообщают РИА Новости .

"Максиму Знаку продлили срок содержания в СИЗО до 9 марта. Защита продолжает бороться и обжаловать надуманные обвинения и произвольное заключение под стражу", - говорится в сообщении.

Жалоба на продление ареста Знаку будет рассмотрена судом Партизанского района в понедельник, 25 января.

В чем обвиняют Знака?

Максим Знак был задержан 9 сентября вместе с членом президиума Координационного совета Марей Колесниковой и адвокатом штаба Бабарико Ильей Салеем. Все они - обвиняемые по делу о призывах к захвату власти.

Обвинение было предъявлено Знаку 18 сентября, юрист выразил свое несогласие и объявил голодовку. Спустя неделю его физическое состояние ухудшилось, вскоре после этого Знак принял решение прекратить свой "протест".

Илья Салей вышел из СИЗО в октябре и остается под домашним арестом до февраля. Мария Колесникова останется на "володарке" до 8 марта.

21 декабря Генпрокуратура Беларуси дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч. 1 ст. 361-1 (Создание экстремистского формирования) и по ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти).

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