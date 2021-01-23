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Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей до 9 марта
24.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв - Sputnik. Фигуранту уголовного дела о призывах к смене власти, члену президиума Координационного совета юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 марта, сообщают
© Sputnik / Виктор Толочко
"Максиму Знаку продлили срок содержания в СИЗО до 9 марта. Защита продолжает бороться и обжаловать надуманные обвинения и произвольное заключение под стражу", - говорится в сообщении.
Жалоба на продление ареста Знаку будет рассмотрена судом Партизанского района в понедельник, 25 января.
В чем обвиняют Знака?
Максим Знак был
Обвинение было предъявлено Знаку 18 сентября, юрист выразил свое несогласие и объявил голодовку. Спустя неделю его физическое состояние ухудшилось, вскоре после этого Знак принял решение прекратить свой "протест".
© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
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Член президиума Координационного совета юрист Максим Знак был задержан 9 сентября прошлого года вместе с Марией Колесниковой и Ильей Салеем.
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