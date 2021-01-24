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В Бобруйске обрушилась часть карниза жилого дома

24.01.2021 10:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Часть карниза рухнула с жилой четырехэтажки в Бобруйске. В МЧС предполагают, что причиной обрушения стала ветхость строительных конструкций.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС 23 января в 10.22. Сообщалось о частичном обрушении железобетонной плиты, размером метр на полметра, карниза крыши четырехэтажного кирпичного жилого дома №44 на улице Островского в Бобруйске.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения – ветхость строительных конструкций. В МЧС уточнили, что дом 1963 года постройки.

 
 
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Пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения - ветхость строительных конструкций. В МЧС уточнили, что дом 1963 года постройки.
 
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