В Бобруйске обрушилась часть карниза жилого дома

Источник материала: Tut.by

Часть карниза рухнула с жилой четырехэтажки в Бобруйске. В МЧС предполагают, что причиной обрушения стала ветхость строительных конструкций.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС 23 января в 10.22. Сообщалось о частичном обрушении железобетонной плиты, размером метр на полметра, карниза крыши четырехэтажного кирпичного жилого дома №44 на улице Островского в Бобруйске.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения – ветхость строительных конструкций. В МЧС уточнили, что дом 1963 года постройки.