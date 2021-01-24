|
В Бобруйске обрушилась часть карниза жилого дома
Источник материала: Tut.by
Часть карниза рухнула с жилой четырехэтажки в Бобруйске. В МЧС предполагают, что причиной обрушения стала ветхость строительных конструкций.
Сообщение об инциденте поступило в МЧС 23 января в 10.22. Сообщалось о частичном обрушении железобетонной плиты, размером метр на полметра, карниза крыши четырехэтажного кирпичного жилого дома №44 на улице Островского в Бобруйске.
Пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения – ветхость строительных конструкций. В МЧС уточнили, что дом 1963 года постройки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения - ветхость строительных конструкций. В МЧС уточнили, что дом 1963 года постройки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)