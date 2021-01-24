ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С крыши ТРЦ в Минске упала наледь – 6-летняя девочка получила травму

24.01.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв - Sputnik. Шестилетняя девочка получила травму из-за упавшей с крыши ТРЦ наледи, сообщили в МЧС Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Опасность потепления: МЧС предупредило о травмах из-за сосулек

Около трех часов дня в субботу с крыши ТРЦ "Дана Молл" упала наледь. В результате девочка 2014 года рождения получила травму левого плечевого сустава. 

Как уточнили в МЧС, пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, после чего девочку отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщает в воскресенье агентство "Минск-Новости", с 14 по 20 января санэпидслужба Минска обследовала 2886 территорий – среди прочего оценивалось качество очистки от снега и наледи. Нарушения обнаружены на четверти объектов (758 из обследованных). Наибольшее количество претензий – к территориям, расположенным возле объектов торговли и общепита. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, после чего девочку отправили на амбулаторное лечение.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бобруйске обрушилась часть карниза жилого дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by