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С крыши ТРЦ в Минске упала наледь – 6-летняя девочка получила травму
24.01.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв - Sputnik. Шестилетняя девочка получила травму из-за упавшей с крыши ТРЦ наледи, сообщили в МЧС Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Около трех часов дня в субботу с крыши ТРЦ "Дана Молл" упала наледь. В результате девочка 2014 года рождения получила травму левого плечевого сустава.
Как уточнили в МЧС, пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, после чего девочку отправили на амбулаторное лечение.
Как сообщает в воскресенье агентство
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Пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, после чего девочку отправили на амбулаторное лечение.
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