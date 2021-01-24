С крыши ТРЦ в Минске упала наледь – 6-летняя девочка получила травму

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв - Sputnik. Шестилетняя девочка получила травму из-за упавшей с крыши ТРЦ наледи, сообщили в МЧС Беларуси.

Около трех часов дня в субботу с крыши ТРЦ "Дана Молл" упала наледь. В результате девочка 2014 года рождения получила травму левого плечевого сустава.

Как уточнили в МЧС, пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, после чего девочку отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщает в воскресенье агентство "Минск-Новости" , с 14 по 20 января санэпидслужба Минска обследовала 2886 территорий – среди прочего оценивалось качество очистки от снега и наледи. Нарушения обнаружены на четверти объектов (758 из обследованных). Наибольшее количество претензий – к территориям, расположенным возле объектов торговли и общепита.