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Житель Волковыска забыл выключить плиту: спасателям пришлось штурмовать балкон

24.01.2021 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Пожар произошел в субботу около половины пятого в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Волковыске, сообщает МЧС Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Виновник происшествия попросту забыл погасить плиту на кухне. Имущество в квартире практически полностью выгорело, сообщает МЧС.

На запах гари и густой дым из окна пожаловались соседи. Входная дверь была заперта, потому проникать в квартиру пришлось через окна. Хозяина нашли в бессознательном состоянии на полу в коридоре. С помощью газозащитной маски его вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.

Кроме отравления дымом у него диагностированы ожоги 1-3 степени.

Пожарным инспекторам еще предстоит дать точное заключение о причинах происшествия. Но по предварительным данным, источником возгорания стала газовая плита, а точнее оставленная без присмотра кастрюля. Теперь после выписки из больницы хозяину жилья предстоит ремонт квартиры.

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Теги: Минск
 
 
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На запах гари и густой дым из окна пожаловались соседи, хозяина нашли в бессознательном состоянии на полу в коридоре.
 
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