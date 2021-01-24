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Житель Волковыска забыл выключить плиту: спасателям пришлось штурмовать балкон
24.01.2021 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Пожар произошел в субботу около половины пятого в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Волковыске, сообщает МЧС Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Виновник происшествия попросту забыл погасить плиту на кухне. Имущество в квартире практически полностью выгорело, сообщает МЧС.
На запах гари и густой дым из окна пожаловались соседи. Входная дверь была заперта, потому проникать в квартиру пришлось через окна. Хозяина нашли в бессознательном состоянии на полу в коридоре. С помощью газозащитной маски его вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.
Кроме отравления дымом у него диагностированы ожоги 1-3 степени.
Пожарным инспекторам еще предстоит дать точное заключение о причинах происшествия. Но по предварительным данным, источником возгорания стала газовая плита, а точнее оставленная без присмотра кастрюля. Теперь после выписки из больницы хозяину жилья предстоит ремонт квартиры.
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На запах гари и густой дым из окна пожаловались соседи, хозяина нашли в бессознательном состоянии на полу в коридоре.
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