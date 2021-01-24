В Китае завершена операция по спасению горняков из заблокированной шахты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. В китайской провинции Шандунь из заблокированной шахты удалось эвакуировать выживших горняков. Финальная фаза операции по спасению прошла в воскресенье, сообщает агентство Синьхуа.

На золотоносном месторождении 11 января прогремел взрыв. В результате обрушения тоннелей на глубине около 600 метров оказалась заблокирована группа из 22 шахтеров. Спустя неделю спасатели обнаружили записку, в которой пострадавшие просили не прекращать их поиски.

В операции были задействованы 633 человека. Им удалось пробурить отверстие и передать пострадавшим лекарства и продукты питания. К сожалению, один шахтер скончался. В воскресенье, 24 января, в 6 часов утра по местному времени 11 шахтеров подняли на поверхность. Состояние одного из них тяжелое. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.

Аварии на шахтах в Китае достаточно распространенное явление. Их главная причина – грубое пренебрежение требований безопасности.