Автомобиль такси съехал с кольцевой и врезался в дерево

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сообщение об автомобиле, который съехал с кольцевой автодороги и врезался в дерево, поступило в ГАИ утром в воскресенье от очевидцев.

23-летний таксист на месте аварии пояснить свои действия инспекторам Госавтоинспекции не смог. Его передали врачам.

Вначале экипаж, который осматривал место происшествия, заподозрил, что водитель находился за рулем в болезненном или переутомленном состоянии. Но в больнице была исследована кровь пострадавшего, в которой был обнаружен алкоголь.

Известно, что, несмотря на небольшой стаж, виновник ДТП уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Как он сам пояснил в ГАИ, на сей раз на управление в состоянии алкогольного опьянения его вынудила внезапная болезнь ребенка, к которому он так и не доехал.