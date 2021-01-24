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Автомобиль такси съехал с кольцевой и врезался в дерево
24.01.2021 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сообщение об автомобиле, который съехал с кольцевой автодороги и врезался в дерево, поступило в ГАИ утром в воскресенье от очевидцев.
ГАИ УВД Брестского облисполкома
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23-летний таксист на месте аварии пояснить свои действия инспекторам Госавтоинспекции не смог. Его передали врачам.
Вначале экипаж, который осматривал место происшествия, заподозрил, что водитель находился за рулем в болезненном или переутомленном состоянии. Но в больнице была исследована кровь пострадавшего, в которой был обнаружен алкоголь.
Известно, что, несмотря на небольшой стаж, виновник ДТП уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Как он сам пояснил в ГАИ, на сей раз на управление в состоянии алкогольного опьянения его вынудила внезапная болезнь ребенка, к которому он так и не доехал.
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Таксист на месте аварии пояснить свои действия инспекторам Госавтоинспекции не смог. Его передали врачам.
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