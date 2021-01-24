ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автомобиль такси съехал с кольцевой и врезался в дерево

24.01.2021 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сообщение об автомобиле, который съехал с кольцевой автодороги и врезался в дерево, поступило в ГАИ утром в воскресенье от очевидцев.

ГАИ УВД Брестского облисполкома
Пьяный таксист в Бресте заехал на тротуар и уснул за рулем – видео

23-летний таксист на месте аварии пояснить свои действия инспекторам Госавтоинспекции не смог. Его передали врачам.

Вначале экипаж, который осматривал место происшествия, заподозрил, что водитель находился за рулем в болезненном или переутомленном состоянии. Но в больнице была исследована кровь пострадавшего, в которой был обнаружен алкоголь.

Известно, что, несмотря на небольшой стаж, виновник ДТП уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Как он сам пояснил в ГАИ, на сей раз на управление в состоянии алкогольного опьянения его вынудила внезапная болезнь ребенка, к которому он так и не доехал.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таксист на месте аварии пояснить свои действия инспекторам Госавтоинспекции не смог. Его передали врачам.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Волковыска забыл выключить плиту: спасателям пришлось штурмовать балкон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by