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Четыре человека погибли на пожаре в Борисове
24.01.2021 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Следователи выясняют причины пожара, в результате которого погибли четыре человека, Сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел утром 23 января в одном из домов районного центра.
"В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются", – сказали в СК.
Там также уточнили, что работу следственно-оперативной группы на месте координировал лично начальник УСК по Минской области Андрей Лис.
Сейчас предварительная причина пожара устанавливается, по факту гибели людей Борисовский отдел СК проводится проверка.
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Сейчас предварительная причина пожара устанавливается, по факту гибели людей Борисовский отдел СК проводится проверка.
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