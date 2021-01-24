Четыре человека погибли на пожаре в Борисове

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Следователи выясняют причины пожара, в результате которого погибли четыре человека, Сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел утром 23 января в одном из домов районного центра.

"В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются", – сказали в СК.

Там также уточнили, что работу следственно-оперативной группы на месте координировал лично начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

Сейчас предварительная причина пожара устанавливается, по факту гибели людей Борисовский отдел СК проводится проверка.