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Ford столкнулся с грузовиком в Гомельском районе – погиб водитель
25.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения машины с грузовиком, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
Авария произошла на улице Коммунистической агрогородка Еремино, расположенного в пригороде областного цента.
"Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ", – сказали в инспекции.
Там также отметили, что 23-летний мужчина, который был за рулем легковушки, получил серьезные травмы и скончался на месте.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла из-а того, что водитель легковушки не пропустил на перекрестке грузовик ГАЗ, ехавший по главной дороге.
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