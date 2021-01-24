Ford столкнулся с грузовиком в Гомельском районе – погиб водитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения машины с грузовиком, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла на улице Коммунистической агрогородка Еремино, расположенного в пригороде областного цента.

"Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ", – сказали в инспекции.

Там также отметили, что 23-летний мужчина, который был за рулем легковушки, получил серьезные травмы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.