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Убийство мальчика: гражданину Узбекистана грозит пожизненный срок

25.01.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Государственный обвинитель попросил для гражданина Узбекистана, который обвиняется в убийстве пасынка, назначить пожизненный срок.

© Sputnik
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Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью Мингорсуд начал рассматривать 4 января. Обвиняемым проходит гражданин Узбекистана Акмал Таджибаев, в отношении которого возбуждено дело по нескольким статьям. Дело расследовала Генеральная прокуратура Беларуси.

Государственный обвинитель Валим Кисель в ходе прений заявил, что вина фигуранта дела доказана и пробросил суд назначить для него наказание в виде пожизненного заключения.

На неделе обвиняемый выступит с последним словом в суде, после чего суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.

Обвиняемый родился в Узбекистане, там окончил 11 классов. Он приехал в Беларусь и в Минске женился на минчанке 1981 года рождения.

Всего до убийства мальчика 2013 года рождения у пары было восемь детей, из них четверо общих. В настоящее время оба: и обвиняемый, и его жена – лишены родительских прав в отношении шести несовершеннолетних. Еще один ребенок у них родился в 2020 году.

© Sputnik Анна Нефедова
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Бил ребенка

Как следует из обвинения, мужчина на почве непризнанных отношений наносил множественные побои пасынку и падчерице. В течение нескольких месяцев в 2019-2020 годах он ставил своего пасынка в угол на час, заставлял поднимать руки, избивал его не менее 5 раз в месяц – наносил мальчику удары ногами и руками в жизненно важные органы: в голову, живот, в пах.

22 мая 2020 года на глазах родной сестры мальчика мужчина нанес пасынку не менее 15 ударов руками и ногами, ребенок получил множественные травмы, в числе которых разрыв некоторых внутренних органов и кровоизлияние.

Мальчик скончался от травматического шока на глазах несовершеннолетней сестры.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Как установлено следствием, обвиняемый избивал ребенка несколько раз месяц - после одного из случаев мальчик скончался на глазах у сестры.
 
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