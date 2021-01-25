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В Минске школьник получил ожоги из-за взрыва аккумуляторной батареи Nokia 3310

25.01.2021 10:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подросток получил термический ожог левого бедра из-за взрыва аккумуляторной батареи мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

24 января в 19.53 спасателям от медиков поступило сообщение о получении ожогов школьником.

Выяснилось, что у включенного в розетку мобильного телефона Nokia 3310 произошел взрыв аккумуляторной батареи. В результате происшествия 16-летний сын хозяйки квартиры получил термический ожог левого бедра, он госпитализирован.

Причина происшествия устанавливается.

 
 
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В результате происшествия 16-летний сын хозяйки квартиры получил термический ожог левого бедра, он госпитализирован.
 
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