В Минске школьник получил ожоги из-за взрыва аккумуляторной батареи Nokia 3310

Источник материала: Tut.by

Подросток получил термический ожог левого бедра из-за взрыва аккумуляторной батареи мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

24 января в 19.53 спасателям от медиков поступило сообщение о получении ожогов школьником.

Выяснилось, что у включенного в розетку мобильного телефона Nokia 3310 произошел взрыв аккумуляторной батареи. В результате происшествия 16-летний сын хозяйки квартиры получил термический ожог левого бедра, он госпитализирован.

Причина происшествия устанавливается.