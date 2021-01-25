Девять человек погибли на пожарах в Беларуси за выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Количество пожаров в Беларуси увеличилось по сравнению с минувшим годом практически вдвое, такие данные следуют из суточной сводки МЧС Беларуси.

За прошедшие выходные в республике произошло 55 пожаров. Жертвами возгораний стали девять человек. Еще семерых удалось вовремя спасти.

Всего в Беларуси с начала 2021 года произошло 605 пожаров, что практически вдвое превышает количество происшествий в сравнении с 2020 годом.

Только за 24 января от огня погибли пятеро жителей Витебской, Могилевской и Брестской областей. Причины возгораний устанавливают следователи. Известно, что, согласно социального статуса, все погибшие мужчины до 50 лет, безработные.

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