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Девять человек погибли на пожарах в Беларуси за выходные
25.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Количество пожаров в Беларуси увеличилось по сравнению с минувшим годом практически вдвое, такие данные следуют из суточной сводки МЧС Беларуси.
© Sputnik / Стрингер
За прошедшие выходные в республике произошло 55 пожаров. Жертвами возгораний стали девять человек. Еще семерых удалось вовремя спасти.
Всего в Беларуси с начала 2021 года произошло 605 пожаров, что практически вдвое превышает количество происшествий в сравнении с 2020 годом.
Только за 24 января от огня погибли пятеро жителей Витебской, Могилевской и Брестской областей. Причины возгораний устанавливают следователи. Известно, что, согласно социального статуса, все погибшие мужчины до 50 лет, безработные.
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Причины возгораний установят эксперты, известно, что все погибшие за субботу - мужчины до 50 лет, которые нигде не работали.
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