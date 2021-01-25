Блогера судят в Минске за экстремистский видеоролик

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв - Sputnik. Рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Павла Спирина, чей видеоролик был признан экстремистским, начался в Минском городском суде.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, перед началом заседания случился инцидент - не все знакомые родственники могли вместиться с зал суда. Из пришло около 50 человек. Судья предупредила, что будет удалять из зала за нарушения порядка в суде.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк В зале суда по делу в отношении блогера Павла Спирина

Спирин, отвечая на вопросы суда, сообщил, что был первый раз был задержан 3 сентября, потом - 9 сентября и помещен в СИЗО. Также он сообщил, что в 2001 году уже был судим за хулиганство в Пуховичах, тогда ему дали полтора года исправительных работ.

Его судят по 130 статье Уголовного кодекса.

В самом начале суда Спирин заявил, что отказывается от адвоката.

"Будут сам себя защищать, без адвоката. Мой отказ от защитника не связан с материальным положением. Я отказываюсь от адвоката в связи с тем, что ни один адвокат не сможет мне помочь в этом деле", - сказал Спирин.

Он также заявил, что "юридически доверяет суду", но "не доверяет прокурору". Но отвод государственному обвинителю не заявил.

Когда выяснялся судом вопрос об отказе адвоката, Спирин сообщил, что у него среднее специальное юридическое образование, он закончил техникум по специальности "уголовное право". Он также заявил, что отказ от адвоката является добровольным. Суд удовлетворил его ходатайство об отказе от адвоката.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк Не все родственники и знакомые блогера Павла Спирина смогли уместиться в зале суда

Потом обвиняемый заявил ходатайство о вызове свидетелей, которые, по его его словам, готовы дать показания против сотрудников ОМОН. Часть свидетелей находится в СИЗО.

Суть обвинений

Как следует из обвинения, который огласил в суде прокурор, Спирин обвиняется в том, что разместил в открытом доступе 30-минутный видеоролик, в котором призывал к насильственным действиям и социальной вражде и розни.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк Блогер Павел Спирин заявил, что отказывается от адвоката

По словам прокурора, в видеролике содержатся призывы к начальственным агрессивным действиям в отрешении сотрудников ОМОН, милиции, депутатов, прокуроров, судей, высших должностных лиц страны. Прокурор отметил, что видеоролик "Грань" посмотрели не менее 300 тысяч человек, часть из которых оставила отзывы, поддерживающие негативную позицию Спирина.

Последует

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