В Могилеве задержали наркокурьера с большой партией психотропов. Нашли и его нарколабораторию

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 20 января задержали 24-летнего жителя Минска. И при нем, и в тайниках нашли чуть более 400 г психотропа. По информации МВД , задержанный — оптовый наркокурьер, а также организатор нарколаборатории.

Лабораторию по изготовлению психотропов обнаружили в Минском районе. По данным МВД, ее организовал задержанный в съемном доме. Там во время обыска обнаружили специальное оборудование, прекурсоры и готовый продукт.

В отношении 24-летнего минчанина возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.