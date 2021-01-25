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В Могилеве задержали наркокурьера с большой партией психотропов. Нашли и его нарколабораторию
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 20 января задержали 24-летнего жителя Минска. И при нем, и в тайниках нашли чуть более 400 г психотропа. По
Лабораторию по изготовлению психотропов обнаружили в Минском районе. По данным МВД, ее организовал задержанный в съемном доме. Там во время обыска обнаружили специальное оборудование, прекурсоры и готовый продукт.
В отношении 24-летнего минчанина возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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Молодой мужчина приехал в Могилев из Минска, чтобы продать товар, сообщает МВД.
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