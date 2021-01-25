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Известный российский стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым
25.01.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Spuntik. Популярный актер и стендап-комик Александр Шаляпин скончался в Москве.
© AFP 2020 / Brian Ach
Тело 41-летнего Шаляпина обнаружила дома его супруга, которая вернулась с дачи. Она вызвала бригаду скорой помощи, однако прибывшие медики уже ничего не смогли сделать.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели артиста, в том числе рассматривают версию о самоубийстве, сообщают российские СМИ.
Также указывается, что Александр испытывал проблемы из-за алкогольной зависимости, недавно по этому поводу проходил лечение в Белгороде. В Москву он вернулся накануне.
Александр Шаляпин известен телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ. Снялся в фильмах "Бумер. Фильм второй", "Мужские каникулы", "Сваха", "Любовь как любовь", "Глухарь-2", "Карпов", "Женщины против мужчин", сериалах "Универ. Новая общага", "Тяжелый песок". Являлся также победителем в номинации "Альтернативная пародия" на фестивале "Большая Разница Одесса 2011".
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Известно, что ранее актер имел проблемы с алкоголем и недавно завершил лечение от зависимости, после чего вернулся в Москву.
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