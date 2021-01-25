Избили и утопили. За жестокое убийство односельчанина жителям Лясковичей дали 18 лет усиленного

Источник материала: Tut.by

Гомельский областной суд вынес приговор двум жителям агрогородка Лясковичи Петриковского района, которые весной прошлого года убили односельчанина.



Фото: Следственный комитет

По версии следствия, пьяные мужчины 8 мая пришли к знакомому домой и там его избили. Затем вынудили его идти с ними к мелиоративному каналу. По дороге продолжали избивать, а когда мужчина попытался убежать, повалили на землю, снова били, затем сбросили в канал. Мужчина смог выбраться из воды — и снова пытался убежать, но один из обвиняемых привел его к водоему и там утопил.

Жителей Лясковичей суд признал виновными в убийстве и приговорил обоих к 18 годам колонии в условиях усиленного режима.

Также в счет компенсации морального вреда мужчины должны будут выплатить сестре погибшего 70 тысяч рублей.