Как чувствует себя мужчина, устроивший самоподжог, рассказали в Минздраве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Мужчина, устроивший самоподжог на площади Независимости в Минске, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

"Состояние пострадавшего по-прежнему крайне тяжелое… Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести – до 72%", – говорится в сообщении.

35-летний мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи борются за его жизнь.

Самоподжог в центре Минска

Напомним, в минувшую пятницу, 22 января, на площади Независимости у Дома правительства мужчина облил себя неизвестной жидкостью и поджег .

Его потушили очевидцы и сотрудник правоохранительных органов. Следователи выясняют мотивы данного поступка.

Позже стало известно, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной за незаконный оборот наркотиков.

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