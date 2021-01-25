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Как чувствует себя мужчина, устроивший самоподжог, рассказали в Минздраве

25.01.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Мужчина, устроивший самоподжог на площади Независимости в Минске, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

"Состояние пострадавшего по-прежнему крайне тяжелое… Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести – до 72%", – говорится в сообщении.

35-летний мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи борются за его жизнь.

Самоподжог в центре Минска

Напомним, в минувшую пятницу, 22 января, на площади Независимости у Дома правительства мужчина облил себя неизвестной жидкостью и поджег

© Photo : ГКСЭ
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Его потушили очевидцы и сотрудник правоохранительных органов. Следователи выясняют мотивы данного поступка. 

Позже стало известно, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной за незаконный оборот наркотиков.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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35-летний мужчина, устроивший самоподжог на площади Независимости в Минске, сейчас находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП, за его жизнь борются врачи.
 
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