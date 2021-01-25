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Как чувствует себя мужчина, устроивший самоподжог, рассказали в Минздраве
25.01.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Мужчина,
"Состояние пострадавшего по-прежнему крайне тяжелое… Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести – до 72%", – говорится в сообщении.
35-летний мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи борются за его жизнь.
Самоподжог в центре Минска
Напомним, в минувшую пятницу, 22 января, на площади Независимости у Дома правительства мужчина облил себя неизвестной
© Photo : ГКСЭ
Мужчина приехал в Гродно на курсы и был жестоко убит
Его потушили очевидцы и сотрудник правоохранительных органов. Следователи
Позже стало известно, что мужчина неоднократно
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35-летний мужчина, устроивший самоподжог на площади Независимости в Минске, сейчас находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП, за его жизнь борются врачи.
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