В лесу в Дятловском районе во время ночной охоты мужчина застрелил егеря

Источник материала: Tut.by

Ночью 22 января 59-летний житель Минска в лесу на территории Дятловского района во время охоты выстрелил в сторону дикого животного — и застрелил егеря. Об этом сообщает СК.



Фото: Reuters

46-летний егерь Дятловского лесхоза от огнестрельного ранения умер на месте.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Он задержан.