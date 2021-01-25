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В лесу в Дятловском районе во время ночной охоты мужчина застрелил егеря
Источник материала: Tut.by
Ночью 22 января 59-летний житель Минска в лесу на территории Дятловского района во время охоты выстрелил в сторону дикого животного — и застрелил егеря. Об этом сообщает СК.
46-летний егерь Дятловского лесхоза от огнестрельного ранения умер на месте.
В отношении охотника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Он задержан.
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В отношении охотника возбуждено уголовное дело.
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