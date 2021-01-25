ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В лесу в Дятловском районе во время ночной охоты мужчина застрелил егеря

25.01.2021 13:19 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ночью 22 января 59-летний житель Минска в лесу на территории Дятловского района во время охоты выстрелил в сторону дикого животного — и застрелил егеря. Об этом сообщает СК.


Фото: Reuters

46-летний егерь Дятловского лесхоза от огнестрельного ранения умер на месте.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Он задержан.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Как чувствует себя мужчина, устроивший самоподжог, рассказали в Минздраве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by