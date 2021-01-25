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Австралиец выиграл авто за $150 тыс. и сжег его

25.01.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. В австралийском городе Честер-Хилл случилось необычное ЧП: 25-летний парень выиграл Mercedes-AMG C63 S Coupe и решил обкатать технику в первый же день, но в итоге случился пожар, сообщает телеканал 7NEWS.

© Photo : Corriere Dello Sera
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Цена такой автомобильной техники на рынке достигает 150 тысяч долларов. Дорогостоящий выигрыш молодой человек решил отметить эффектным трюком: вместе с компанией друзей они устроили пробуксовку, в результате чего колеса машины задымились, а после резко вспыхнуло пламя, охватившее в итоге все авто.

К счастью, никто не пострадал, пассажиры и водитель быстро покинули автомобиль. Прибывшие спасатели потушили пламя.

Не исключено, что причиной возгорания стали не выключенные электронные помощники, которые заблокировали колеса. Теперь владельца ждет суд за опасное вождение транспортного средства.

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Теги: Минск
 
 
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25-летний житель города Честер-Хилл решил опробовать свой новый Mercedes-AMG C63 S Coupe, показав трюк, и устроил пожар.
 
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