Смертельная охота: в Дятловском районе погиб 46-летний егерь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв - Sputnik. Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности возбуждено после охоты в Дятловском районе, где погиб егерь, сообщили в СК.

По данным следствия, ночью 22 января текущего года 59-летний житель Минска, находясь в лесном массиве на территории Дятловского района, во время охоты выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в направлении выстрела.

"В результате 46-летнему егерю Дятловского лесхоза было причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался на месте происшествия", – сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Следователем проведен осмотр места происшествия с привлечением специалиста, зафиксирована следовая картина, назначен ряд исследований, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области, допрошен подозреваемый.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь, он задержан.