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Четыре человека сгорели в доме в Борисове, еще не все опознаны

25.01.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 25 янв - Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства пожара в бревенчатом доме в Борисове, где погибли четыре человека, сообщили в СК РБ.

По данным следствия, утром 23 января поступило сообщение о возгорании жилого дома в Борисове. В ходе ликвидации пожара спасателями обнаружены тела четырех человек: двух женщин в возрасте 42 и 43 лет, а также двух мужчин. 

© CC0 / Pexels
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"Личности мужчин устанавливаются. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, координировал действия начальник УСК по Минской области Андрей Лис", – сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По ее словам, бревенчатый дом был разделен на две части. 87-летней пенсионерке, которая проживала во второй его половине, удалось спастись.

По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены комплексная пожарно-техническая, а также судебно-медицинские и геномная экспертизы. По факту гибели людей Борисовским РОСК проводится проверка, сообщила Крупенина.

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Теги: Минск
 
 
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На место жуткой трагедии, которая случилась в районном центре, выезжал начальник УСК по Минской области Андрей Лис.
 
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