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Школьник получил ожоги в Минске: у телефона взорвалась батарея
25.01.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Школьник получил ожоги в Минске в результате взрыва батареи мобильного телефона Nokia, сообщили в пресс-службе Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси.
© Sputnik / Максим Богодвид
Инцидент произошел вечером накануне, в воскресенье 24 января, спасателям информация о ЧП поступила от медиков.
"У включенного в розетку мобильного телефона Nokia 3310 произошел взрыв аккумуляторной батареи", – сказали в МЧС.
Там также отметили, травмы получил 16-летний мальчик, он с ожогом левого бедра был госпитализирован.
В настоящее время причина произошедшего устанавливается.
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Взорвалась батарея мобильного телефона Nokia 3310, когда он был включен в розетку и заряжался.
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