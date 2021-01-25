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Школьник получил ожоги в Минске: у телефона взорвалась батарея

25.01.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Школьник получил ожоги в Минске в результате взрыва батареи мобильного телефона Nokia, сообщили в пресс-службе Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси.

© Sputnik / Максим Богодвид
МЧС: загоревшаяся батарея смартфона травмировала ребенка

Инцидент произошел вечером накануне, в воскресенье 24 января, спасателям информация о ЧП поступила от медиков.

"У включенного в розетку мобильного телефона Nokia 3310 произошел взрыв аккумуляторной батареи", – сказали в МЧС.

Там также отметили, травмы получил 16-летний мальчик, он с ожогом левого бедра был госпитализирован.

В настоящее время причина произошедшего устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Взорвалась батарея мобильного телефона Nokia 3310, когда он был включен в розетку и заряжался.
 
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