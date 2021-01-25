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В Барановичском районе у дороги нашли тело 32-летнего мужчины со следами убийства

25.01.2021 16:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 января в кювете возле деревни Чернихово Барановичского района нашли тело 32-летнего мужчины. СК возбудил уголовное дело за убийство.

На теле мужчины обнаружили следы смерти криминального характера.

Выяснилось, что погибший несколько лет жил в России, злоупотреблял спиртным. В начале января он приехал погостить к родителям в Несвижский район.

Обстоятельства преступления и кто причастен, сейчас выясняют.

 
 
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Погибший в январе приехал из России к родственникам в Несвижский район.
 
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