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В Барановичском районе у дороги нашли тело 32-летнего мужчины со следами убийства
Источник материала: Tut.by
23 января в кювете возле деревни Чернихово Барановичского района нашли тело 32-летнего мужчины.
На теле мужчины обнаружили следы смерти криминального характера.
Выяснилось, что погибший несколько лет жил в России, злоупотреблял спиртным. В начале января он приехал погостить к родителям в Несвижский район.
Обстоятельства преступления и кто причастен, сейчас выясняют.
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Погибший в январе приехал из России к родственникам в Несвижский район.
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