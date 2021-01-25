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В Лиде в квартире нашли тела троих погибших

25.01.2021 17:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагедия в Лиде произошла вечером в пятницу 22 января: в квартире в многоэтажном доме нашли троих человека без признаков жизни, рассказал Блог Гродно S13 со ссылкой на МЧС.


Оказалось, мужчина пришел навестить родственников — но дверь была заперта изнутри и на стук никто не реагировал. Когда ему удалось войти, в коридоре на полу лежал его 40-летний, в комнате — 73-летний отец и его 68-летняя знакомая.

В квартире до этого был пожар — судя по всему, небольшой, он потух сам. Огнем повреждены диван и кресло в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Люди могли смертельно отравиться продуктами горения.

Наиболее вероятная причина возникновения пожара — неосторожность при курении.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина пришел навестить родственников - но дверь была заперта изнутри и на стук никто не реагировал.
 
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