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Оскорбление представителя власти - арест или ограничение свободы на срок до 3 лет
Источник материала: БT
Прокуратура Жодино направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти. Еще в сентябре мужчина в общем чате в Telegram под фотографией участкового инспектора решил прокомментировать личность милиционера и его работу. Сообщение сопровождала ненормативная лексики. Этот факт не остался незамеченным правоохранителями. С учетом данных о личности обвиняемого, прокурор принял решение, что до суда мужчина будет находиться под стражей. И, видимо, стоит напомнить: за публичное оскорбление представителя власти, в связи с выполнением им служебных обязанностей, может быть назначено наказание вплоть до ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.
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Прокуратура Жодино направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти. Еще в...
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