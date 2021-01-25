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Оскорбление представителя власти - арест или ограничение свободы на срок до 3 лет

25.01.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Прокуратура Жодино направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти. Еще в сентябре мужчина в общем чате в Telegram под фотографией участкового инспектора решил прокомментировать личность милиционера и его работу. Сообщение сопровождала ненормативная лексики. Этот факт не остался незамеченным правоохранителями. С учетом данных о личности обвиняемого, прокурор принял решение, что до суда мужчина будет находиться под стражей. И, видимо, стоит напомнить: за публичное оскорбление представителя власти, в связи с выполнением им служебных обязанностей, может быть назначено наказание вплоть до ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.

 
 
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Прокуратура Жодино направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти. Еще в...
 
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