9 лет усиленного режима - приговор владельцу интернет-магазина по продаже психотропов

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9 лет усиленного режима. В Витебске суд вынес приговор владельцу интернет-магазина по продаже психотропов. Стороне обвинения удалось доказать факт создания и организации наркошопа. Фигурант был задержан летом прошлого года во время закладки очередной партии особо опасного наркотического вещества. При обыске у мужчины обнаружили 850 граммов психотропа.

Помимо срока, подсудимый оштрафован на 8 700 рублей. Ранее фигурант дважды привлекался за незаконный оборот наркотиков.