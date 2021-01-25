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9 лет усиленного режима - приговор владельцу интернет-магазина по продаже психотропов

25.01.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

9 лет усиленного режима. В Витебске суд вынес приговор владельцу интернет-магазина по продаже психотропов. Стороне обвинения удалось доказать факт создания и организации наркошопа. Фигурант был задержан летом прошлого года во время закладки очередной партии особо опасного наркотического вещества. При обыске у мужчины обнаружили 850 граммов психотропа.

Помимо срока, подсудимый оштрафован на 8 700 рублей. Ранее фигурант дважды привлекался за незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Витебск
 
 
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9 лет усиленного режима. В Витебске суд вынес приговор владельцу интернет-магазина по продаже психотропов. Стороне обвинения удалось доказать факт создания и...
 
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