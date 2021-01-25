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Два белоруса заработали полмиллиона долларов атаками на криптобиржи

25.01.2021 19:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности (управление "К") МВД Беларуси задержали жителей Бобруйска и Минска за кибератаки на онлайн-биржи, рассказали в пресс-службе ведомства.

© CC0 / Pixabay/9sdworld
Достиг максимума: мировой ущерб от киберпреступности составил $1 триллион

В МВД отметили, что это одно из самых громких дел в сфере киберпреступности. По данным правоохранителей, преступную деятельность 30-летний бобруйчанин, являющийся директором одного из частных предприятий, вел с января 2018 года. На специализированных хакерских ресурсах он приобретал вредоносное ПО и организовывал атаки на веб-ресурсы, в интерфейсе которых есть функция входа в личные кабинеты пользователей.

Чтобы не засветиться, снимал квартиры, где размещал компьютеры с "вредоносами". Находясь в Бобруйске, дистанционно использовал удаленные виртуальные столы, подключался к компьютерам и уже с них осуществлял махинации: вредоносный софт подбирал правильную комбинацию логина и пароля, и мужчина получал доступ к аккаунтам пользователей. Выбирал учетные записи с положительным платежным балансом либо с привязанными банковскими картами и блокировал доступ владельцам аккаунтов.

"Учетки" мужчина продавал оптом киберпреступникам через даркнет. Среди пострадавших от атак – торговые площадки Walmart, eBay, игровые сервисы Minecraft, Sony Entertainment Network, Fortnight, а также онлайн-биржи по продаже криптовалют. Свой кибербизнес бобруйчанин поставил на поток и привлек посторонних лиц. Одному из подельников, 31-летнему минчанину, он передал вредоносную программу и тот самостоятельно "бруттил" аккаунты интернет-пользователей: процент от добычи мужчина перечислял "работодателю".

Киберпреступников задержали на днях сотрудники подразделения "К" и УВД Могилевского облисполкома. Милиционеры изъяли все компьютеры и банковские карты, на которых находились биткоины на 200 тысяч долларов. Они обращены в доход государства.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Один из фигурантов громкого уголовного дела разработал целую схему: чтобы не "засветиться", снимал квартиры, где размещал компьютеры с "вредоносами", и удаленно...
 
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