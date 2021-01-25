На канатной дороге в Сочи застряли 170 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Из-за поломки аварийного тормоза на горнолыжном курорте в Красной Поляне остановилась канатная дорога.

Инцидент произошел в понедельник днем в горно-туристическом центре "Газпром" в зоне катания на трассе "Лаура". На высоте застряли 170 человек, пострадавших нет. Причиной остановки кресельной канатной дороги, по информации МЧС РФ по Краснодарскому краю, стало несрабатывание аварийного тормоза. В связи с этим "канатку" пришлось обесточить.

С подъемника людей снимали при помощи альпинистского снаряжения, в пункты обогрева застрявших лыжников транспортировали на снегоходах. Операция по эвакуации заняла у спасателей около двух часов.

Горнотуристический центр находится вблизи села Эстосадок в Адлерском районе Сочи. Курорт имеет два склона – "Лаура" на высоте до 1660 м и "Альпика" на высоте от 550 до 2256 м. Здесь во время Олимпиады в 2014 году прошли соревнования по лыжным гонкам и биатлону.