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На канатной дороге в Сочи застряли 170 человек

25.01.2021 19:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Из-за поломки аварийного тормоза на горнолыжном курорте в Красной Поляне остановилась канатная дорога.

YouTube / zlatiborrs
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Инцидент произошел в понедельник днем в горно-туристическом центре "Газпром" в зоне катания на трассе "Лаура". На высоте застряли 170 человек, пострадавших нет. Причиной остановки кресельной канатной дороги, по информации МЧС РФ по Краснодарскому краю, стало несрабатывание аварийного тормоза. В связи с этим "канатку" пришлось обесточить.

С подъемника людей снимали при помощи альпинистского снаряжения, в пункты обогрева застрявших лыжников транспортировали на снегоходах. Операция по эвакуации заняла у спасателей около двух часов.

Горнотуристический центр находится вблизи села Эстосадок в Адлерском районе Сочи. Курорт имеет два склона – "Лаура" на высоте до 1660 м и "Альпика" на высоте от 550 до 2256 м. Здесь во время Олимпиады в 2014 году прошли соревнования по лыжным гонкам и биатлону.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение, лестницы и веревки. В общей сложности на высоте лыжники провели около двух часов.
 
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