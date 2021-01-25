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Певица Алена Апина попала в черный список в Украине

25.01.2021 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Украинское министерство культуры и информационной политики внесло в "черный список" российских артисток Юлию Глебову и Алену Апину.

© REUTERS / POOL
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"В министерство поступили письма Службы безопасности о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что соответствующими приказами 22 января артистки были включены в список.

Теперь по состоянию на понедельник 25 января в нем находятся 159 человек.

Список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности" Минкульт Украины опубликовал в августе 2015 года. Из российских артистов в него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие. Этот список регулярно расширяется.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнительница была внесена в список после того, как Министерство культуры Украины получило материалы от СБУ.
 
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