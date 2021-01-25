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В Островце в охраняющей БелАЭС части застрелился солдат-срочник

25.01.2021 21:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 25 января на территории в войсковой части 7334 в Островце 18-летний военнослужащий внутренних войск выстрелил в себя, сообщает Следственный комитет.

«По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7334», — сообщили в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают сослуживцев погибшего. «Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя», — сказано в сообщении ведомства.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Войсковую часть 7334 открыли в Островецком районе в марте 2017 года для охраны БелАЭС.

 
 
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«Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя», - сказано в сообщении ведомства.
 
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