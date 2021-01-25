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В Островце в охраняющей БелАЭС части застрелился солдат-срочник
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 января на территории в войсковой части 7334 в Островце 18-летний военнослужащий внутренних войск выстрелил в себя,
«По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7334», — сообщили в СК.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают сослуживцев погибшего. «Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя», — сказано в сообщении ведомства.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Войсковую часть 7334
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«Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя», - сказано в сообщении ведомства.
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