В Островце в охраняющей БелАЭС части застрелился солдат-срочник

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 января на территории в войсковой части 7334 в Островце 18-летний военнослужащий внутренних войск выстрелил в себя, сообщает Следственный комитет.

«По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7334», — сообщили в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают сослуживцев погибшего. «Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя», — сказано в сообщении ведомства.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Войсковую часть 7334 открыли в Островецком районе в марте 2017 года для охраны БелАЭС.