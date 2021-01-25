Пьяный водитель устроил гонки с ГАИ в Мядельском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Неоднократные требования правоохранителей водитель Peugeot 405 игнорировал, а когда его задержали, выяснилось, что у него в крови 2,2 промилле.

За рулем машины был 29-летний житель Гродненщины, которого ранее неоднократно штрафовали за нетрезвое вождение. В отношении него составили два протокола, машину доставили на штрафстоянку.