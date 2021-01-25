Солдат-срочник застрелился на БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Солдат срочной службы войсковой части 7434 внутренних войск МВД Беларуси, которая обеспечивает охрану Белорусской АЭС, совершил суицид, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

"Сообщение о смертельном огнестрельном травмировании 18-летнего военнослужащего поступило вечером 25 января. Он проходил срочную военную службу по призыву в войсковую часть 7434.Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего, изъяты записи камер видеонаблюдения", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что на камерах видно, как военнослужащий стреляет из оружия в себя. По данному факту следственным управлением УСК по Гродненской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Войсковую часть 7434 открыли в Островецком районе в марте 2017 года. В задачи военнослужащих входит охрана АЭС и обеспечение пропускного режима на станции.

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