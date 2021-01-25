|
МВД: Игорь Лосик заявил о прекращении голодовки
26.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Блогер Игорь Лосик, которого обвиняют в организации массовых беспорядков, заявил о прекращении голодовки, сообщили Sputnik в Департаменте исполнения наказаний Министерства внутренних дел.
© Photo :
Активист в своем письме из СИЗО заявил, что был готов держать голодовку и далее, но его "потрясла невероятная волна солидарности, а также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться".
Ранее в МВД
Дело Лосика
Игорь Лосик является создателем Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Блогер и активист задержан 25 июня 2020 года и с того времени находится под стражей. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря молодому человеку предъявили новое обвинение – по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Срок содержания под стражей был продлен.
Лосик вину не признает и объявил голодовку до тех пор, пока с него не снимут все обвинения или не изменят меру пресечения. 25 декабря стало известно, что блогеру продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционный активист и блогер, находящийся в Жодинском СИЗО, держал голодовку более 40 дней, но в понедельник заявил о ее прекращении.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)