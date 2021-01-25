МВД: Игорь Лосик заявил о прекращении голодовки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Блогер Игорь Лосик, которого обвиняют в организации массовых беспорядков, заявил о прекращении голодовки, сообщили Sputnik в Департаменте исполнения наказаний Министерства внутренних дел.

Активист в своем письме из СИЗО заявил, что был готов держать голодовку и далее, но его "потрясла невероятная волна солидарности, а также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться".

Ранее в МВД отмечали , что Лосик содержится в общей камере и не ограничен в соответствии с законодательством в получении посылок и передач, в том числе с продуктами питания.

Дело Лосика

Игорь Лосик является создателем Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Блогер и активист задержан 25 июня 2020 года и с того времени находится под стражей. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря молодому человеку предъявили новое обвинение – по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Срок содержания под стражей был продлен.

Лосик вину не признает и объявил голодовку до тех пор, пока с него не снимут все обвинения или не изменят меру пресечения. 25 декабря стало известно, что блогеру продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.