Пожарная сигнализация сработала на станции метро «Партизанская»

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Партизанская» в ночь на вторник сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В 04.10 в служебном помещении станции „Партизанская“, где размещено оборудование СООО „Мобильные ТелеСистемы“, сработала пожарная сигнализация. Были вызваны подразделения МЧС. Станция была обследована. Силы и средства МЧС не применялись», — сказано в сообщении.

Станция работает в штатном режиме.

Напомним, неделю назад сработала пожарная сигнализация станции метро «Немига». Как оказалось, произошло оплавление изоляции электропроводки в венткамере.