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Пожарная сигнализация сработала на станции метро «Партизанская»

26.01.2021 08:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станции метро «Партизанская» в ночь на вторник сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В 04.10 в служебном помещении станции „Партизанская“, где размещено оборудование СООО „Мобильные ТелеСистемы“, сработала пожарная сигнализация. Были вызваны подразделения МЧС. Станция была обследована. Силы и средства МЧС не применялись», — сказано в сообщении.

Станция работает в штатном режиме.

Напомним, неделю назад сработала пожарная сигнализация станции метро «Немига». Как оказалось, произошло оплавление изоляции электропроводки в венткамере.

 
 
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«Были вызваны подразделения МЧС. Станция была обследована. Силы и средства МЧС не применялись», - сказано в сообщении.
 
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