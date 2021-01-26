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Пожарная сигнализация сработала на станции метро «Партизанская»
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Партизанская» в ночь на вторник сработала пожарная сигнализация. Об этом
«В 04.10 в служебном помещении станции „Партизанская“, где размещено оборудование СООО „Мобильные ТелеСистемы“, сработала пожарная сигнализация. Были вызваны подразделения МЧС. Станция была обследована. Силы и средства МЧС не применялись», — сказано в сообщении.
Станция работает в штатном режиме.
Напомним, неделю назад
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«Были вызваны подразделения МЧС. Станция была обследована. Силы и средства МЧС не применялись», - сказано в сообщении.
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