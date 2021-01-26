Пожарная сигнализация сработала на одной из станций минского метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. На станции метро "Партизанская" в ночь на вторник сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Сигнализация сработала в 4:10 в служебном помещении станции, где размещено оборудование СООО "Мобильные ТелеСистемы". В это время метро было еще закрыто для пассажиров. Пожара на "Партизанской" по внешним признакам не было.

Спустя некоторое время на место прибыли машины пожарной аварийно-спасательной службы, они обследовали станцию.

"Силы и средства МЧС не применялись. Станция работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Причины срабатывания пожарной сигнализации еще предстоит выяснить.

В начале прошлой недели сигнализация сработала на станции метро "Немига". Приехали пять пожарных автомобилей, огня на станции не наблюдалось. Спустя некоторое время сотрудники МЧС обнаружили, что произошло оплавление изоляции электропроводки в вентиляционной камере. В результате случившегося никто не пострадал.

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