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Пожарная сигнализация сработала на одной из станций минского метро

26.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. На станции метро "Партизанская" в ночь на вторник сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

© Photo : Минский метрополитен
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Сигнализация сработала в 4:10 в служебном помещении станции, где размещено оборудование СООО "Мобильные ТелеСистемы". В это время метро было еще закрыто для пассажиров. Пожара на "Партизанской" по внешним признакам не было.

Спустя некоторое время на место прибыли машины пожарной аварийно-спасательной службы, они обследовали станцию.

"Силы и средства МЧС не применялись. Станция работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Причины срабатывания пожарной сигнализации еще предстоит выяснить.

В начале прошлой недели сигнализация сработала на станции метро "Немига". Приехали пять пожарных автомобилей, огня на станции не наблюдалось. Спустя некоторое время сотрудники МЧС обнаружили, что произошло оплавление изоляции электропроводки в вентиляционной камере. В результате случившегося никто не пострадал.

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Теги: Минск
 
 
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Инцидент случился еще до начала работы столичного метрополитена, потому эвакуация пассажиров не понадобилась.
 
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