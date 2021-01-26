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Пожарная сигнализация сработала на одной из станций минского метро
26.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. На станции метро "Партизанская" в ночь на вторник сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
© Photo : Минский метрополитен
Сигнализация сработала в 4:10 в служебном помещении станции, где размещено оборудование СООО "Мобильные ТелеСистемы". В это время метро было еще закрыто для пассажиров. Пожара на "Партизанской" по внешним признакам не было.
Спустя некоторое время на место прибыли машины пожарной аварийно-спасательной службы, они обследовали станцию.
"Силы и средства МЧС не применялись. Станция работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе метрополитена.
Причины срабатывания пожарной сигнализации еще предстоит выяснить.
В начале прошлой недели
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Инцидент случился еще до начала работы столичного метрополитена, потому эвакуация пассажиров не понадобилась.
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