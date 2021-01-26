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Ветер и снег: циклон "Ларс" добрался до Беларуси
26.01.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Непогода пришла в Беларусь и будет преобладать в ближайшие сутки – прохождение циклона, который наступает с юга, регистрируют синоптики.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным МЧС, высота выпавшего снежного покрова в Брестской области достигает 19 сантиметров. Заторов на дорогах удалось избежать, но отмечены случаи, когда порывами ветра повалены деревья. Повреждены три автомобиля. А в Гродненской области зафиксировано 16 подобных фактов.
Коммунальные службы и спасатели проводят расчистку улиц и дворов, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения. По состоянию на 06:00 зафиксировано нарушение в работе свыше 370 трансформаторных подстанций. Отключения устраняют оперативные бригады.
Жертв и пострадавших нет. Ожидается, что ветер до 23 метров в секунду и обильные осадки ожидаются в Беларуси до четверга.
Напомним, что в начале января непогода бушевала в Витебской области. Лед и налипший снег рвали провода, валили столбы и ломали деревья. Наиболее пострадавшими были признаны пять районов: Верхнедвинский, Полоцкий, Поставский, Шарковщинский и Россонский. В ликвидации последствий участвовали более 1000 человек и 200 единиц транспорта. Кроме энергетиков, в восстановлении энергоснабжения региона были задействованы спасатели, лесничие и коммунальные службы.
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Шквалистый ветер и осадки нарушили энергоснабжение в 67 населенных пунктах, воздушные потоки валят деревья.
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