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В Минске второй день судят блогера Спирина за экстремистские ролики

26.01.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Минский городской суд второй день рассматривает уголовное дело в отношении блогера Павла Спирина, который разместил в сети видеоролики, признанные экстремистскими.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минского блогера, чей видеофильм признали экстремистским, будут судить

Сегодня продолжился допрос обвиняемого, который в первый день отказался от защитника. Он заявил суду, что имеет юридическое среднее специальное образование. В суде он занимает активную позицию, дает показания, в том числе ранее подготовленные, не скрывает лица перед видеокамерами СМИ.

Прокурор сегодня продолжил допрос по информации, которая озвучена в видеороликах под названием "ГРАНЬ 2019 – Фильм Павла Спирина" и "Жуткая тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм".

Блогер Спирин был задержан в начале сентября 2020 года в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности). 

С тех пор он находится в СИЗО №1, в суд его поддержать пришли городские активисты. Спирину грозит до 5 лет лишения свободы.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый вины не признает, он отказался от адвоката, занимает в суде активную позицию и не скрывает лица перед видеокамерами СМИ.
 
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