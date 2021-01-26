В Минске второй день судят блогера Спирина за экстремистские ролики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Минский городской суд второй день рассматривает уголовное дело в отношении блогера Павла Спирина, который разместил в сети видеоролики, признанные экстремистскими.

Сегодня продолжился допрос обвиняемого, который в первый день отказался от защитника. Он заявил суду, что имеет юридическое среднее специальное образование. В суде он занимает активную позицию, дает показания, в том числе ранее подготовленные, не скрывает лица перед видеокамерами СМИ.

Прокурор сегодня продолжил допрос по информации, которая озвучена в видеороликах под названием "ГРАНЬ 2019 – Фильм Павла Спирина" и "Жуткая тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм".

Блогер Спирин был задержан в начале сентября 2020 года в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности).

С тех пор он находится в СИЗО №1, в суд его поддержать пришли городские активисты. Спирину грозит до 5 лет лишения свободы.

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