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Непогода нарушила работу пункта пропуска на польской границе

26.01.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. В польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") утром во вторник останавливалось оформление транспортных средств, сообщает Госпогранкомитет.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным польских пограничников, пропуск через границу был временно прекращен в связи со сложными погодными условиями. Проблемы были оперативно устранены - уже через 35 минут работа ПП была восстановлена.

С утра в сопредельном пункте пропуска "Берестовица" находились 34 грузовых автомобиля, всего на белорусско-польской границе стояли более 160 фур. Следить онлайн за очередями можно на сайте ГПК.

Напомним, циклон "Ларс" пришел в Беларусь утром 26 января. По данным МЧС, высота выпавшего снежного покрова в Брестской области достигает 19 сантиметров, из-за упавших деревьев повреждены три автомобиля, в Гродненской области - 16 подобных случаев. По состоянию на 6:00 зафиксировано нарушение в работе свыше 370 трансформаторных подстанций. Отключения устраняют специальные оперативные бригады.

Жертв и пострадавших нет. Ожидается, что ветер до 23 метров в секунду и обильные осадки продержатся в Беларуси до четверга.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь с юга пришел циклон "Ларс", из-за ветра в Брестском и Гродненском регионах были проблемы с подачей электроэнергии.
 
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