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Непогода нарушила работу пункта пропуска на польской границе
26.01.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. В польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") утром во вторник останавливалось оформление транспортных средств, сообщает Госпогранкомитет.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным польских пограничников, пропуск через границу был временно прекращен в связи со сложными погодными условиями. Проблемы были оперативно устранены - уже через 35 минут работа ПП была восстановлена.
С утра в сопредельном пункте пропуска "Берестовица" находились 34 грузовых автомобиля, всего на белорусско-польской границе стояли более 160 фур. Следить онлайн за очередями можно на
Напомним,
Жертв и пострадавших нет. Ожидается, что ветер до 23 метров в секунду и обильные осадки продержатся в Беларуси до четверга.
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