Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Суд Центрального района Минска назначил жителю Минска два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за то, что публично оскорбил пресс-секретаря МВД Беларуси полковника милиции Ольгу Чемоданову.

Приговор суда по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей был оглашен во вторник.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.369 УК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года без направления в исправительное учреждение", - сообщили Sputnik во вторник в суде Центрального района Минска.

Также судом постановлено взыскать материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 5000 рублей, сказали в суде.

Как следует из материалов дела, фигурант обвинялся в том, что в июне прошлого года умышленно подготовил и опубликовал в Интернете сообщение, содержащее выраженные в неприличной грубой форме оскорбления в адрес начальника управления информации и общественных связей Ольги Чемодановой.

В сообщении, как уточняется, была использована ненормативная лексика.

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