Лобовое столкновение с двумя погибшими на трассе Гомель - Кобрин

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Сложные погодные условия могли стать причиной аварии в Брестской области. Вблизи города Иваново сегодня около 7 утра на трассе Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись легковая Audi и МАЗ. По данным МВД, 28-летняя водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу прямо под колеса грузовика. Женщина и ее 26-летний пассажир погибли. На месте инцидента работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП.