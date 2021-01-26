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Лобовое столкновение с двумя погибшими на трассе Гомель - Кобрин

26.01.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сложные погодные условия могли стать причиной аварии в Брестской области. Вблизи города Иваново сегодня около 7 утра на трассе Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись легковая Audi и МАЗ. По данным МВД, 28-летняя водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу прямо под колеса грузовика. Женщина и ее 26-летний пассажир погибли. На месте инцидента работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сложные погодные условия могли стать причиной аварии в Брестской области. Вблизи города Иваново сегодня около 7 утра на трассе Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись...
 
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